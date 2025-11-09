Serie B, 12ª giornata: il Venezia travolge la Samp, colpo Juve Stabia. Frosinone-Modena è spettacolo

La 12ª giornata di Serie B regala gol, sorprese e conferme nei campi di tutta Italia, con diverse sfide già disputate in attesa dei due posticipi domenicali Cesena-Avellino e Pescara-Monza, che completeranno il turno.

Al Penzo il Venezia conquista una vittoria importante superando 3-1 la Sampdoria: protagonisti Busio, Hainaut e Fila, mentre per i blucerchiati la rete di Henderson serve solo a rendere meno amaro il passivo. Un successo che rilancia i lagunari in piena zona playoff. Vittoria pesante anche per la Juve Stabia, che al “Menti” piega il Palermo 1-0 grazie al gol di Cacciamani. Pareggi equilibrati in Spezia-Bari (1-1) e Sudtirol-Carrarese (1-1), mentre la Reggiana non va oltre lo 0-0 interno con la Virtus Entella.

Al “Braglia”, gara spettacolare tra Frosinone e Modena: i gialloblù avanti 2-0 con Koutsoupias e Calò, ma raggiunti nel finale da Zampano e Massolin per il 2-2 definitivo. Vince invece di misura l’Empoli contro il Catanzaro (1-0), grazie al rigore trasformato da Shpendi, mentre il Mantova batte il Padova 1-0 con un gol nel finale di Ruocco.

In classifica il Modena mantiene la vetta con 25 punti, seguito dal Monza (23) e dal Frosinone (22). Il Cesena, impegnato nel posticipo, può accorciare. A metà graduatoria si confermano Palermo e Venezia a quota 19, mentre la Juve Stabia (17) continua a sorprendere. In coda restano in difficoltà Spezia, Pescara e Sampdoria, rispettivamente con 8, 8 e 7 punti.

La giornata si chiuderà domenica con Cesena-Avellino alle 15:00 e Pescara-Monza alle 17:15, due sfide che potrebbero cambiare ancora gli equilibri della parte alta della classifica.

Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38’ Cacciamani

Venezia-Sampdoria 3-1

24’ Busio (V). 34’ Hainaut (V, 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Palermo 19

Venezia 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7

*una partita in meno

** due partite in meno