La Sampdoria affonda a Venezia, Il Secolo XIX in prima pagina: "Un'altra sberla"
L'apertura in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicata alla Serie B. La Sampdoria viene sconfitta pesantemente a Venezia per 3-1 ed è sempre più ultima in classifica. Un ko che non lascia spazio ad interpretazioni e con Foti che ha preso coscienza di una situazione molto complessa. Questo il titolo: "Samp, un'altra sberla"
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Pronostici
Calcio femminile