La Sampdoria affonda a Venezia, Il Secolo XIX in prima pagina: "Un'altra sberla"

L'apertura in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicata alla Serie B. La Sampdoria viene sconfitta pesantemente a Venezia per 3-1 ed è sempre più ultima in classifica. Un ko che non lascia spazio ad interpretazioni e con Foti che ha preso coscienza di una situazione molto complessa. Questo il titolo: "Samp, un'altra sberla"