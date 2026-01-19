Focus TMW La top 11 della 20ª giornata di B: Shpendi trascina il Cesena, brilla Busio a Venezia

La ventesima giornata di Serie B ha rimescolato le carte in testa alla classifica: Monza e Frosinone hanno pareggiato lo scontro diretto, ne ha approfittato il Venezia che ha battuto 3-1 il Catanzaro e si è portato a un punto dalla vetta, occupata dai ciociari. Bene anche il Palermo, che batte 1-0 lo Spezia e tiene il passo delle prime della classe. Nella zona salvezza importante successo del Mantova, sconfitte invece per Spezia, Bari e Pescara.

Di seguito la top 11 della ventesima giornata di Serie B realizzata con le pagelle di TMW: il modulo, per l'occasione, è il 3-4-3:

Klinsmann 7 (Cesena) - Prestazione di alto livello con interventi determinanti su Portanova, Gondo e Charlys. Uscita alta tempestiva che anticipa Portanova dimostra sicurezza e lettura delle situazioni. Presenza tra i pali che contribuisce a mantenere il Cesena in partita nei momenti di difficoltà, rappresentando l'ultimo baluardo contro l'offensiva granata.

Parodi 7 (Virtus Entella) - Ci mette tanta generosità nell’andare ad arginare le offensive della Sampdoria. Arriva con un pizzico di ritardo solo in occasione della conclusione dalla distanza di Cherubini che sblocca il punteggio ma quando è a sinistra è più pericoloso. Imperioso il suo stacco di testa che pareggia i conti.

Azzi 7 (Monza) - Nel primo tempo è il più ricercato, venendo isolato nell'uno contro uno e portandosi a casa numerosi giri dalla bandierina. Nella ripresa lascia sul posto Monterisi e regala al compagno il gol del vantaggio.

Zampano 6,5 (Modena) - Corre tantissimo e segna un gol fortunoso ma figlio di un grande movimento offensivo.

Busio 7,5 (Venezia) - Con il gol del pareggio dà il via alla rimonta arancioneroverde, mentre nella ripresa si vede annullare la doppietta personale a causa di un precedente fallo di Doumbia su Cassandro.

Portanova 7 (Reggiana) - Destro vincente in area che sblocca il risultato nonostante la deviazione di Ciofi, poi il palo colpito di testa in terzo tempo che avrebbe riaperto la sfida. Mobilità e capacità di attaccare la profondità creano costanti grattacapi alla retroguardia romagnola, confermando doti realizzative e senso del gol che lo rendono elemento imprescindibile.

Massolin 6,5 (Modena) - La palla per il vantaggio di Zampano è una perla. Dominante a centrocampo, fa sempre la cosa giusta

Segre 7 (Palermo) - Grandissimo gol, si conferma tra i più in forma del momento.

Shpendi 7,5 (Cesena) - Doppietta decisiva con rigore trasformato spiazzando Motta e gol vittoria su assist perfetto di Castagnetti. Anticipo di Papetti su lancio lungo e conclusione murata dopo errore di Rozzio dimostrano che l'attaccante resta sempre pericoloso. Fiuto del gol straordinario che vale tre punti pesantissimi nella corsa playoff

Mensah 7,5 (Mantova) - Non avrebbe nemmeno dovuto giocarla alla vigilia, Modesto punta su di lui e viene abbondantemente ripagato.

Adorante 7 (Venezia) - Dopo aver trovato un assist involontario per il pareggio di Busio, si assume la responsabilità della battuta del calcio di rigore al minuto 86 ed è glaciale dal dischetto. Con questo gol, il nono stagionale in Serie B, consente al Venezia di ottenere tre punti d'oro in classifica