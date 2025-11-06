...con Franco Lerda

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:16
Alessio Alaimo

"Dall'Inter ci si aspettava una prestazione diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive come il rientro di Thuram". Così a TuttoMercatoWeb.com dopo la partita di Champions League dell'Inter, Franco Lerda, allenatore ex di - tra le altre - Torino, Lecce e Crotone.

Chi per lo Scudetto?
"E' un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".

Che succede alla Fiorentina?
"Un mercato importante che ha comportato grandi spese, ha tenuto i calciatori importanti della rosa: ci si aspettava un altro inizio, ma questa è l'imprevedibilità del calcio. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà per Pioli, aveva forti motivazioni"

Cosa ha sbagliato Pioli?
"Difficile dirlo da fuori. Non è certo l'ultimo arrivato, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. E' una persona umile ed intelligente, aveva forti motivazioni nel tornare a Firenze. Resta il fatto che la Fiorentina si trova in una situazione pessima".

Per il suo Torino adesso arriva il derby...
"Il derby è sempre una partita molto importante, soprattutto per il Torino. E' molto sentito per i tifosi granata e credo che Baroni preparerà al meglio questa partita".

E la B, mister?
"E' sempre un terno al lotto. Alcune squadre hanno avuto qualche intoppo, altre viaggiano. E' il solito campionato incerto, combattuto. Vedremo al giro di boa quale sarà la situazione. Il Modena sta facendo molto bene, Monza, Venezia e Frosinone sono piazze importanti. E' una B sempre interessante".

Lei pronto a tornare in pista?
"Ho avuto dei contatti, qualche approccio. Sono pronto e carico per tornare".

