Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena

Quando arrivò due anni fa, nel mercato invernale del 2023/24, venne accolto con un certo scetticismo a causa del cognome pesante e della vicinanza del padre Jurgen, che è stato apprezzato centravanti di Bayern Monaco, Inter e Germania – con cui ha vinto il titolo mondiale nel 1990 – oltre che ct della stessa nazionale tedesca oltre che di quella USA, con la proprietà nordamericana. Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e oggi Jonathan Klinsmann è uno dei punti fermi di un Cesena che punta in alto e che gli sta permettendo di avere quella ribalta necessaria anche per sognare un posto nella rosa degli Stati Uniti per il Mondiale in programma questa estate.

Il classe ‘97 era arrivato direttamente dal Los Angeles Galaxy in Major Soccer League, dove nel corso degli anni aveva raccolto 24 presenze e conquistato l’attenzione delle nazionali giovanili statunitensi, ma i primi mesi in Romagna sembravano confermare le premesse con il portiere che era sceso in campo solo all’ultima giornata, con la promozione conquistata, contro il Perugia. Anche all’inizio della Serie B nell’annata successiva il copione sembrava lo stesso con lo statunitense alle spalle del più esperto Matteo Pisseri che sembrava titolare inamovibile. E invece col passare delle giornate qualcosa è cambiato con Klinsmann che sul campo si è guadagnato i gradi da titolare approfittando delle occasioni avute fino a scrollarsi di dosso l’etichetta scomoda di ‘raccomandato’ e diventando un punto fermo, nonché uomo mercato visto l’interessamento del Palermo la scorsa estate, della formazione bianconera.

Sceso in campo contro la Salernitana nella passata stagione il classe ‘97 non è più uscito dal campo dimostrando le proprie qualità e dando tranquillità a un reparto che in quel periodo era reduce da alcune imbarcate. Sette volte lo scorso anno ha tenuto inviolata la propria porta, mentre in questa stagione vi è riuscito solo in tre occasioni. In mezzo tante parate decisive, anche su tiri dagli undici metri, e una crescita costante non solo a livello tecnico, ma anche mentale e di leadership. Il rinnovo arrivato oggi certifica quanto il Cesena creda nel proprio portiere pur con la consapevolezza che la prossima estate, specialmente se dovesse mettersi in mostra al Mondiale, le sirene di mercato potrebbero tornare a suonare forte per Klinsmann jr. A meno che non si concretizzi un, complicato, salto di categoria.