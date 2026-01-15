Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028

Tommaso Maschio
Oggi alle 17:31
Tommaso Maschio

Il Cesena ha trovato l'accordo per blindare il portiere Klinsmann che era in scadenza a fine stagione. Un rinnovo di cui si parlava da diversi mesi e che ha visto oggi la luce con la firma per altri due anni e mezzo dello statunitense d'origine tedesca. Questo il comunicato dei romagnoli:

"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il portiere Jonathan Klinsmann fino al 30 giugno 2028.

Nato in Germania nel 1997 e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti, Klinsmann approda in bianconero nel gennaio 2024, dopo le esperienze in Bundesliga e MLS, tra le fila di Hertha Berlino e Los Angeles Galaxy.

Divenuto presto un punto fermo della formazione bianconera, Klinsmann ha saputo dare un contributo decisivo per la conquista dei playoff nella scorsa stagione, raggiungendo oggi il traguardo delle sue prime cinquanta partite a difesa della porta del Cavalluccio.

Orgogliosa e felice di poter proseguire insieme questa avventura, l’intera famiglia del Cesena FC rivolge a Jonathan i migliori auguri per il suo futuro con la maglia bianconera".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
