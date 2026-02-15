Bari, Longo: "La colpa è mia, chiedo scusa. Non ho saputo motivarli"

Al termine dell'incontro tra Bari e Sudtirol, il tecnico biancorosso Moreno Longo ha analizzato la sconfitta interna con estrema franchezza, ponendo l'accento sulla propria responsabilità nella gestione della gara. «È difficile spiegare una prestazione così. Chiedo scusa per una prova del genere in una gara importante come questa. La colpa è mia, non ho saputo dare motivazione alla squadra».

L'analisi tecnica del mister si è poi soffermata sull'atteggiamento mostrato dai suoi giocatori durante le diverse fasi del match: «Nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio e il Sudtirol ha avuto il pallino del gioco. Nella ripresa abbiamo cercato di giocare uomo su uomo ma la scelta non ha pagato. Dopo l’1-0 non c’è stato ordine e la squadra si è disunita».

In chiusura, Longo ha rivolto lo sguardo al futuro prossimo e al lavoro da svolgere per invertire la rotta, dichiarando che «i problemi sono tanti ma sono concentrato sulle soluzioni che sono più importanti».