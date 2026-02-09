Serie B, gli arbitri della 24ª giornata: Doveri per Bari-Spezia, Di Marco a Palermo
L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata di Serie B in programma fra domani e dopodomani. Per il big match Sampdoria-Palermo sarà Di Marco a fischiare, mentre Bonacina è stato designato per Venezia-Modena. A Doveri lo scontro salvezza Bari-Spezia, mentre Allegretta sarà in campo a Reggio per Reggiana-Mantova. Queste le designazioni:
SAMPDORIA PALERMO h. 19:00
DI MARCO
PRETI - CEOLIN
IV: GAUZOLINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PADOVA - CARRARESE h. 20:00
TURRINI
SCARPA - ZANELLATI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
PESCARA - CATANZARO h. 20:00
GALIPO’
PALERMO - BIANCHINI
IV: SACCHI J. L.
VAR: DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA - MANTOVA h. 20:00
ALLEGRETTA
CORTESE - GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
VENEZIA - MODENA h. 20:00
BONACINA
BARONE - SANTAROSSA
IV: DINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA - CESENA h. 20:00
MASSIMI
IMPERIALE – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
SUDTIROL - MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00
MUCERA
LUCIANI - LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MARESCA
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO - FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00
ARENA (foto)
SCATRAGLI - FONTEMURATO
IV: PICARDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: COSSO
BARI - SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
DOVERI
DEI GIUDICI - MORO
IV: DORILLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
CREZZINI
REGATTIERI - RINALDI
IV: BURLANDO
VAR: NASCA
AVAR: GIUA
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.