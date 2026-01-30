Bari, Longo: "Bene per un'ora. Abbiamo bisogno di rinforzi dal mercato"

Nell'intervista post partita di RadioBari, il tecnico biancorosso Moreno Longo ha fatto un'attenta disamina della sconfitta subita contro il Palermo, rimarcando la buona prestazione del primo tempo: "Sicuramente quasi un'ora è stata positiva per ritmi, intensità e spirito. Dopo il gol di Le Douaron sapevamo che avremmo patito questo tipo di situazione. Loro avevano centimetri, chili e qualità diversi da noi. La squadra in questo momento non si deve disunire nemmeno quando va sotto e quando le difficoltà diventano tante. Bisogna stare dentro le partite anche contro un avversario forte come il Palermo. Però li capisco perchè hanno passato sei-sette mesi di difficoltà e hanno la mia solidarietà. Il percorso della salvezza è di grande sofferenza, passeremo da tanti alti e bassi". Ed ancora un commento sull'infortunio di Rao e sull'impiego dei nuovi arrivati: "Rao dice di aver preso un colpo sul polpaccio che lo aveva contratto. La dinamica della corsa non ci fa ben sperare. Aspetterei a dare qualsiasi tipo di responso prima degli esami strumentali. Sui cross arrivati da sinistra Mane stava lavorando bene. Ma dovevamo cambiare a fine primo tempo perché sulla trequarti ci mancava un giocatore ​​​​​. Poi abbiamo inserito Cuni e Cavuoti, che è un ragazzo giovane che deve prendere minutaggio e confidenza con la partita.

L'allenatore del Bari ha chiarito le sue richieste di mercato a poche ore dal termine della campagna di riparazione: "Io mi aspetto giocatori dal mercato. Ci sono trattative che possono essere in chiusura tra oggi e domani. Sicuramente se li prendiamo è perché pensiamo che possano rinforzarci. Mi auguro arrivino il più presto possibile perché ne abbiamo bisogno. Però i tecnicismi delle trattative vanno considerati, perché se le squadre non liberano giocatori noi non li possiamo prendere. Questa è una finestra molto stretta con delle dinamiche complicate per tutti. Di conseguenza siamo arrivati agli ultimi giorni. Questa squadra ha bisogno di centimetri e chili. Anche sulle palle inattive abbiamo giocatori che fanno fatica sotto questo aspetto. L'altra caratteristica è avere gente di gamba, gente dinamica. Queste sono due qualità di cui non possiamo fare a meno. Io credo che tutto quello che c'è da fare, Valerio Di Cesare proverà a farlo"