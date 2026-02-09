Reggiana, tegola Portanova in vista del Mantova: rischia di saltare anche l'Empoli
Brutte notizie per il neo tecnico della Reggiana Lorenzo Rubinacci che per lo scontro diretto contro il Mantova di domani, nel turno infrasettimanale, dovrà fare a meno di uno dei giocatori migliori della rosa. Contro la Juve Stabia infatti si è fermato il centrocampista offensivo Manolo Portanova che salterà sicuramente la sfida ai virgiliani e potrebbe restare fuori anche con l'Empoli domenica, anche se bisognerà attendere il responso degli esami a cui si dovrebbe sottoporre in giornata. Lo riferisce l'edizione reggiana del Resto del Carlino.
Allo stop di Portanova si aggiunge inoltre quello di un neo acquisto come Yeferson Paz, arrivato a gennaio dal Sassuolo, che è dovuto uscire anzitempo contro il Catanzaro. Nelle prossime ore anche lui si sottoporrà a esami per capire l'entità del problema, ma quasi certamente sarà costretto a saltare le prossime tre gare di campionato.
