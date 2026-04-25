Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più”

Il Mantova risorge in trasferta con una prestazione autoritaria che non lascia scampo al Südtirol. Il 3-0 finale è lo specchio di una squadra organizzata, determinata e capace di mantenere il controllo totale del campo per novanta minuti. Dopo lo scivolone dello scorso weekend, gli uomini di Modesto hanno ritrovato la quadra: la precisione nei tiri di Trimboli e Marras e la freddezza di Weiser hanno certificato una superiorità tecnica e mentale evidente. Con la zona playout ormai a distanza di sicurezza, i biancorossi possono affrontare le sfide contro Monza e Frosinone con un clima di ritrovata fiducia, pronti a giocare il ruolo di 'mina vagante' nella corsa ai playoff

Queste le parole di Francesco Modesto ai microfoni di tuttomantova: “L'atteggiamento dei miei ragazzi è stato super positivo. Sono orgoglioso di loro! Si meritano questa soddisfazione davanti a tantissima gente che è venuta fino a qui per sostenerci. Abbiamo ripreso la marcia dopo il colpo preso in casa contro l'Avellino e tutti si sono comportati veramente bene. La salvezza matematica non c'è quindi dobbiamo continuare a lavorare, poi al termine della sfida contro il Monza vedremo il risultato.”

Ha proseguito poi così il mister Modesto: “Prestazione? Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più. Qui, come a La Spezia, abbiamo aggredito fin da subito la partita. Stiamo bene di testa ed anche fisicamente, abbiamo tante soluzioni per fare male agli avversari Non era facile venire a Bolzano e giocare in questo modo. Sono veramente felice ed ho dato tutto anch'io dalla panchina. Sono a corto di energie. E' stato un percorso straordinario!”