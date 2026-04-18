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Mantova, Modesto: "Fa male perdere una gara così importante, testa al Sudtirol"

Mantova, Modesto: "Fa male perdere una gara così importante, testa al Sudtirol"TUTTO mercato WEB
Luca Esposito
Oggi alle 19:13Serie B
Luca Esposito
fonte tuttomantova

Mantova-Avellino 0-2: questa l'analisi nel post partita di mister Francesco Modesto: "Ovviamente è una sconfitta molto dura da mandare giù, perchè era una gara troppo importante! Nel primo tempo abbiamo creato tanto, avremmo dovuto concretizzare ed essere più cinici. Poi è arrivato il loro gol: in quella occasione siamo stati poco attenti e l'abbiamo pagata cara. La seconda rete dell'Avellino, invece, è stata una grande conclusione ed eccoci qui a parlare di una sconfitta che fa davvero male!".

"Dobbiamo rimboccarci subito le maniche - afferma l'allenatore dei biancorosssi - scendere in campo nella prossima gara con la nostra mentalità e puntare dritti all'obiettivo. Il gruppo c'è, lavoreremo sodo e daremo tutto per lottare fino alla fine. Questo ko è da considerare come un incidente di percorso. Dobbiamo resettare quanto accaduto e rifarci in casa del Sudtirol. Siamo molto arrabbiati, siamo mancati sui dettagli e l'Avellino, che è una squadra esperta, ne ha approfittato. Noi abbiamo costruito e fatto la partita e loro hanno conquistato il risultato. Errori? Magari Benaissa, in occasione del primo svantaggio, avrebbe potuto metterla in fallo laterale per non rischiare. In ogni caso, testa alta e ripartire subito!".

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