Mantova, Modesto si presenta: "Questa squadra non è morta, è viva. Possiamo salvarci"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Daniel Uccellieri
ieri alle 20:49Serie B
Daniel Uccellieri

Francesco Modesto, nuovo allenatore del Mantova, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'EmpolI:

"Grazie al presidente Filippo Piccoli ed al direttore per questa opportunità. Non ci ho pensato su nemmeno un attimo. Sono pronto e carico per affrontare questa tappa cruciale della mia carriera. Sappiamo tutti delle difficoltà, altrimenti non sarei qui, e che non sarà facile, ma insieme al mio staff, sono sicuro che possiamo dare un grande contributo per raggiungere la salvezza. Conosco bene il Mantova, ho guardato tante partite e lo ricordo bene quando ha vinto il campionato di serie C con un gioco mai visto prima. C'è molto da migliorare e lo faremo col tempo. Impossibile, in così pochi giorni, azzerare tutto. Ma, fin da subito, scenderemo in campo con compattezza, umiltà e voglia di giocare".

"Questa non è una squadra morta, ma viva. Ho parlato con tutti i ragazzi ed ho visto nei loro occhi gran voglia di raggiungere l'obiettivo finale. Sarà un percorso molto lungo - spiega il mister di viale Te - ma è quello che vogliamo tutti, che mi ha chiesto il presidente e che dobbiamo fare. Da oggi si cambia pagina, a pagare è sempre l'allenatore, ma spesso non è solo sempre colpa sua. Io sono molto diretto e concreto, metterò al servizio del Mantova tutta la mia esperienza. Empoli? Avversario forte e completo". Lo riporta TuttoMantova.it

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
