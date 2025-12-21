Atalanta, la dedica di Musah: "Pasalic sta soffrendo, certe cose più importanti del calcio"

Il centrocampista dell'Atalanta, Yunus Musah, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta dalla Dea contro il Genoa.

Ti aspettavi di fare così fatica dopo il rosso?

"Non si può mai sapere, quando una squadra rimane in 10 e si schiaccia così all'indietro è difficile penetrarli, è difficile avere pazienza e non avere frustrazione. Abbiamo fatto bene, senza mollare fino alla fine".

Essere a sinistra della classifica aiuta psicologicamente?

"Sicuramente. La squadra in tanti momenti ha sentito di essere forte, questo successo sarà fondamentale ed aiuterà per il resto della stagione".

Una dedica?

"Tante cose sono più grandi del calcio, il nostro amico Mario (Pasalic, n.d.r.) sta soffrendo e speriamo che questa vittoria possa aver portato una piccola soddisfazione".