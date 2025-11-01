Mantova, Piccoli: "Era il momento di cambiare rotta. Rinaudo è la persona giusta"

A fianco di Leandro Rinaudo, nuovo direttore sportivo del Mantova, nel corso della conferenza stampa di presentazione al club virgiliano, era presente il numero uno della società Filippo Piccoli.

Queste le sue parole, raccolte da MantovaUno, per spiegare la decisione di cambiare ds:

"È una situazione complicata che mi ha indotto a prendere dei provvedimenti. Se il Mantova ha tirato fuori la testa, lo deve anche al lavoro di Botturi, verso il quale nutro un profondo senso di gratitudine. Ma chi fa l’imprenditore deve sapere quando è il momento di cambiare rotta. Non cerco responsabili, perché il primo sono io: ogni decisione la avallo personalmente e ci metto la faccia. Ora però bisogna reagire, per la città, per i tifosi, per la società e per me stesso. Ho individuato in Rinaudo la persona giusta per guidarci in questa battaglia. Mi ha colpito la sua voglia di mettersi in gioco in un momento così difficile.

La situazione ambientale è complessa, ma dobbiamo provare a remare tutti nella stessa direzione. L’alchimia tra squadra e tifosi è stata il nostro segreto negli ultimi anni, e voglio provare a riconquistarla. Farò di tutto per salvare il Mantova, perché la salvezza è fondamentale".