Mantova, Piccoli: "Interverremo sul mercato per tenere la B. Possanzini? Confermato"

Ci ha messo la faccia, dopo il ko con la Reggiana e alla vigilia della partita contro il Cesena, il presidente del Mantova Filippo Piccoli, che, come si legge sulla Gazzetta di Mantova, ha parlato alla stampa per fare un punto della situazione, anche con l'apertura del calciomercato invernale ormai alle porte.

Proprio in merito a questo aspetto, prescindendo che - come sottolineato dal numero uno dei virgiliani - ci sono ancora tre gare al termine del girone di andata che potrebbero chiarire alcuni aspetti, queste le sue parole: "Al Ds Rinaudo ho detto di fare ciò che serve per salvarci: non ci sono budget fissati o cose simili, metteremo il massimo impegno per mantenere la categoria. Adesso tra l'altro sono più dentro le cose, so anche se si muove un capello in Viale Te. Prima, per mia scelta, avevo lasciato invece totale autonomia".

L'altro tema calcio è quello legato a mister Davide Possanzini, più che confermato da Piccoli, che ha anche chiesto alla piazza di evitare durante la gara una dura contestazione, da fare semmai a fine partita. Il presidente non nega i problemi, ma afferma: "Non sono qui a difendere Possanzini ma a difendere il Mantova. Il fatto è che noi siamo straconvinti che il mister sia l’unica persona in grado di salvarci. La mia intenzione è di arrivare alla fine della stagione con Possanzini in panchina e aggiungo anche un paio di cose: la squadra per lui si getterebbe letteralmente nel fuoco, questo è stato uno dei motivi per cui anche nei momenti più difficili non è stato esonerato".