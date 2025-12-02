Cesena e Mantova unite per sbloccare la trasferta: scriveranno al ministro Piantedosi

Il Mantova è al lavoro assieme al Cesena per aprire la trasferta ai tifosi lombardi in occasione della sfida del Manuzzi in programma il 13 dicembre vista la solida amicizia che lega le due tifoserie. Come è noto ai supporters virgiliani sono state vietate le trasferte, con un decreto ministeriale, fino al prossimo 12 gennaio a causa dei tafferugli avvenuti al termine della sfida contro il Padova dell’otto novembre scorso.

Come riporta La Gazzetta di Mantova dopo il decreto ministeriale, il senatore della Lega Andrea Paganella aveva scritto e contattato il ministro Matteo Piantedosi per convincerlo a rivedere il provvedimento, concedendo ai tifosi mantovani di andare almeno a Cesena, visto che fra le due tifoserie esiste uno storico gemellaggio e che dunque problemi di ordine pubblico possono essere esclusi a priori. Un appello a cui avevano fatto seguito quelli del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, che è invece di area PD, e del presidente del club biancorosso Filippo Piccoli e che finora non hanno dato alcun esito.

Per questo le due società avrebbero deciso di scrivere congiuntamente al ministro Piantedosi per rinnovare la richiesta di rivedere il provvedimento e permettere ai mantovani di essere al Manuzzi per quella che sarebbe stata, senza il divieto, una festa di sport anche sugli spalti.