Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Radaelli del Mantova. Sei fermati per un turno
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 14ª giornata di campionato.
SOCIETÀ
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un oggetto metallico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una mela sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
Squalifica per tre giornate
RADAELLI Nicolò (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 2° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima di abbandonare il terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.
Squalifica per una giornata
BANI Cristiano (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BIRINDELLI Samuele (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRIGHENTI Nicolò (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MARCONI Ivan (Virtus Entella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MONTERISI Ilario (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
