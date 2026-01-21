Mantova, Vukovic: "Qui per migliorarmi. Faccio un passo avanti nella mia carriera"

"Questo è sicuramente un passo in avanti per la mia carriera”. Il portiere Ante Vukovic, arrivato dal Pisa in questo mercato invernale, parla così in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: "Dopo aver mosso i primi passi nel campionato croato, tre anni fa sono arrivato a Pisa. Ho fatto un anno e mezzo in Primavera, poi il prestito alla Vis Pesaro, e ancora la formazione nerazzurra, per poi approdare qui. - spiega il calciatore come riporta Tuttomantova.it - Il direttore Rinaudo ha chiamato la società e mi hanno proposto di venire a Mantova".

“Le impressioni sono positive. Si lavora bene e stiamo andando forte. Siamo un gruppo unito, umile ed affamato, pronti a combattere per raggiungere il nostro obiettivo. - prosegue Vukovic parlando degli altri due portieri in rosa - Bardi ed Andrenacci? Ci sono gerarchie definite, ma io sono pronto a sfruttare le mie occasioni quando e se sarò chiamato in causa. Ci alleniamo tutti al massimo e poi vediamo chi gioca. A Pisa mi ha aiutato moltissimo Semper con tanti consigli ed anche i miei nuovi compagni di reparto mi hanno accolto bene”.

Infine un passaggio sul connazionale Ivan Juric che allenò proprio i virgiliani e che in passato ha giocato con il padre: “Personalmente non lo conosco, ma il mio papà ha giocato in squadra con lui. La mia caratteristica migliore? Mi sento molto sicuro sulle uscite alte. Futuro? Sono giovane, voglio crescere e migliorarmi”.