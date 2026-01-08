Ancora un rinforzo tra i pali per il Mantova. In prestito secco dal Pisa arriva Vukovic
Un nuovo rinforzo tra i pali per il Mantova, che si assicura il prestito del croato Ante Vukovic: il classe 2004 arriva in terra virgiliana dal Pisa, con la formula del prestito secco, quindi con contratto valevole sino al termine della stagione corrente, che vede i lombardi in lotta per la salvezza in Serie B.
Questa, la nota diffusa dal club:
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del portiere Ante Vukovic.
Classe 2004, croato di Spalato, Ante Vukovic arriva dal Pisa a titolo temporaneo".
Questa, per cronaca, la nota della formazione toscana: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società Mantova 1911 il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Ante Vukovic.
Ad Ante i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale".