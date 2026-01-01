Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Modena Andrea Sottil, riportate da Modenacalcio.com, al termine della sfida contro il Pescara vinta grazie alle reti di Zampano e De Luca per 2-0.

“Volevamo tornare alla vittoria attraverso una partita più sporca e pratica, era la volontà di tutti. Sono molto contento che abbiamo ripreso a fare la prestazione che ci piace, solida e senza prendere gol, complimenti al gruppo. Abbiamo vissuto un periodo difficile, devo ringraziare tutti perchè l’abbiamo attraversato bene: la proprietà ci ha dato input di grande fiducia, l’area tecnica è sempre rimasta al nostro fianco, come anche i tifosi. È iniziato un nuovo campionato, dobbiamo continuare con questo spirito“.