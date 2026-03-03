Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione"

Seconda sconfitta consecutiva per il Modena, dopo quella interna contro il Padova i gialloblù vengono sconfitti a sorpresa al "Sannazzari" di Chiavari per 2-1 dalla Virtus Entella. Stavolta però Andrea Sottil assolve i suoi esaltando la prestazione offerta dalla sua squadra in terra ligure. Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa raccolte da avantigialli.com:

"I numeri sono oggettivi, diciotto tiri in porta, 6 calci d’angolo, diciasettesimo palo. La prestazione c’è stata, abbiamo dato la reazione dopo la partita di sabato. Non siamo contenti. L’Entella porta a casa tre punti, per noi la sconfitta è troppo. Il secondo gol che subiamo la palla ce l’abbiamo noi. Chichizola non ha mai fatto una parata. Beyuku poteva fare gol, ci sono due tap in di Wiafe salvati sulla linea. C’è la traversa di Ambrosino a portiere battuta. Il Modena la prestazione l’ha fatta”. Sul debutto di Wiafe a centrocampo ha detto: "Siamo in emergenza in mezzo al campo, abbiamo fuori Pyythia e Sersanti, ci sono dei giocatori in grandi difficoltà. In mezzo dobbiamo adattarci. Wiafe ha fatto una grande partita, è un ragazzo del 2008, gli faccio i complimenti, non era facile, in mezzo devo trovare soluzioni. Dopo le partite io parlo poco, domani c’è allenamento, dobbiamo proiettarci alla gara con il Cesena. Sabato era deluso dalla prestazione, che era mancata totalmente, io ero inerme. La prestazione c’è stata, ha fatto la partita, i numeri lo dicono”