Frosinone-Modena, i convocati di Sottil: ancora assente Gerli a centrocampo

Attraverso i propri canali ufficiali il Modena ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Sottil, per la gara di domani contro il Frosinone, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match contro la Juve Stabia dello scorso weekend non ci sono novità. Ancora out Gerli a centrocampo

Portieri: Bagheria, Chichizola, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Dellavalle, Nador, Nieling, Ponsi, Tonoli, Zampano

Centrocampisti: Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia

Attaccanti: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Mendes

Sulla sfida di domani allo 'Stirpe' il tecnico dei canarini, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Per noi è la partita più importante perché è quella che dobbiamo giocare, è il nostro obiettivo. Il Frosinone è una società che ha fatto la A, strutturata e ben organizzata, e una squadra competitiva e forte, dove vedo dei giocatori che sono tanti allenatori in campo, che si dirigo tra di loro e hanno molta esperienza: i loro numeri sono importanti, il loro modo di giocare anche. Come sempre, ci siamo preparati a impattare bene questa gara, ma la cosa più importante da sottolineare è che abbiamo scelto dal 13 luglio di avere una mentalità vincente: dobbiamo prima di tutti pensare a cosa dobbiamo fare noi, e domani daremo battaglia ai ciociari, per provare a fare un risultato importante".