Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone-Modena, i convocati di Sottil: ancora assente Gerli a centrocampo

Frosinone-Modena, i convocati di Sottil: ancora assente Gerli a centrocampoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 18:04Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali il Modena ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Sottil, per la gara di domani contro il Frosinone, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match contro la Juve Stabia dello scorso weekend non ci sono novità. Ancora out Gerli a centrocampo

Portieri: Bagheria, Chichizola, Pezzolato
Difensori: Adorni, Beyuku, Dellavalle, Nador, Nieling, Ponsi, Tonoli, Zampano
Centrocampisti: Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia
Attaccanti: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Mendes

Sulla sfida di domani allo 'Stirpe' il tecnico dei canarini, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Per noi è la partita più importante perché è quella che dobbiamo giocare, è il nostro obiettivo. Il Frosinone è una società che ha fatto la A, strutturata e ben organizzata, e una squadra competitiva e forte, dove vedo dei giocatori che sono tanti allenatori in campo, che si dirigo tra di loro e hanno molta esperienza: i loro numeri sono importanti, il loro modo di giocare anche. Come sempre, ci siamo preparati a impattare bene questa gara, ma la cosa più importante da sottolineare è che abbiamo scelto dal 13 luglio di avere una mentalità vincente: dobbiamo prima di tutti pensare a cosa dobbiamo fare noi, e domani daremo battaglia ai ciociari, per provare a fare un risultato importante".

Articoli correlati
Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare... Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"
De Biasi sul Modena: "Rivetti si è affidato a collaboratori in gamba, è il suo grande... De Biasi sul Modena: "Rivetti si è affidato a collaboratori in gamba, è il suo grande merito"
Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby" Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby"
Altre notizie Serie B
Monza, Bianco carica la squadra: “Non possiamo sbagliare, vogliamo tornare con i... Monza, Bianco carica la squadra: “Non possiamo sbagliare, vogliamo tornare con i tre punti”
Sampdoria, due assenze per Venezia: problemi fisici per Pafundi e Ricci TMWSampdoria, due assenze per Venezia: problemi fisici per Pafundi e Ricci
Frosinone-Modena, i convocati di Alvini: tornano in lista Marchizza e J. Gelli Frosinone-Modena, i convocati di Alvini: tornano in lista Marchizza e J. Gelli
Catanzaro, Aquilani: “Squadra più matura. A Empoli servirà umiltà. Posso contare... Catanzaro, Aquilani: “Squadra più matura. A Empoli servirà umiltà. Posso contare su tutti”
Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich”... Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich”
Reggiana-Virtus Entella, i convocati di Dionisi: torna Girma. Cinque gli indisponibili... Reggiana-Virtus Entella, i convocati di Dionisi: torna Girma. Cinque gli indisponibili
Frosinone-Modena, i convocati di Sottil: ancora assente Gerli a centrocampo Frosinone-Modena, i convocati di Sottil: ancora assente Gerli a centrocampo
Empoli, Dionisi: “Serve mentalità e coraggio. Gara difficile: il gruppo farà la... Empoli, Dionisi: “Serve mentalità e coraggio. Gara difficile: il gruppo farà la differenza”
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, finita l’Assemblea degli Azionisti: via libera per l’aumento di capitale
5 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
TMW News 19:30TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, derby può darti fiducia. Genoa, De Rossi può farcela"
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "Conosciamo bene i punti di forza della Roma, è superiore all'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Vanoli lascia il club degli allenatori liberi. Chi è ancora in lista? Mancini e Xavi i top
Immagine news Serie A n.3 Under 20, i convocati di Bollini per la fase di qualificazione al prossimo Europeo in Galles
Immagine news Serie A n.4 Panchine d'Europa, Vanoli è il terzo allenatore in corsa in A. La Premier cambia di più
Immagine news Serie A n.5 Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"
Immagine news Serie A n.6 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco carica la squadra: “Non possiamo sbagliare, vogliamo tornare con i tre punti”
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, due assenze per Venezia: problemi fisici per Pafundi e Ricci
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Modena, i convocati di Alvini: tornano in lista Marchizza e J. Gelli
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: “Squadra più matura. A Empoli servirà umiltà. Posso contare su tutti”
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich”
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Virtus Entella, i convocati di Dionisi: torna Girma. Cinque gli indisponibili
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Immagine news Serie C n.2 Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.4 Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?