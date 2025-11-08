Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione"

Il Modena mantiene il primato della classifica in attesa della gara di domani del Monza sul campo del Pescara. Gli emiliani al "Benito Stirpe" di Frosinone hanno rimontato due reti ai ciociari conquistando un pareggio, che vale oltre il punto ottenuto. Il tecnico Andrea Sottil sottolinea in sala stampa dopo la gara il grande carattere della squadra:

“Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita straordinaria, ci tenevamo a dare continuità di prestazione e risultato. Non potevamo portare via nulla, abbiamo giocato solo noi e lo dimostrano i numeri. Sono molto contento della reazione, la squadra è rimasta lucida e ha creato tantissimo. Una menzione la meritano i ragazzi subentrati, sono stati decisivi“.