Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Monza Paolo Bianco, riportate da Tuttomonza.it, al termine della sfida contro il Pescara vinta 3-0.

"Ero costretto a fare queste scelte. Colpani aveva qualche piccolo infortunio e non volevo forzarlo. Confermo che la gara di oggi non è stata affascinante… Bisogna guardare però il bicchiere mezzo pieno. Riconosco che forse è stata una delle partite peggiori del Monza, ma per giocare così e portare a casa un tre a zero metterei la firma. Sono tre punti importanti per noi. Abbiamo perso tanti giocatori in settimana e oggi serviva la vittoria. Keita? Il primo giallo è assurdo. Non è mai fallo un intervento così. Non mi è piaciuto: da un lato il rischio di perderlo ma soprattutto non mi è piaciuto l’atteggiamento. Pessina deve giocare a centrocampo. Non ha le caratteristiche che pensavo in quella posizione. Oggi abbiamo provato a spostarlo di reparto ma non mi è piaciuto. Hernani? Ha la qualità di giocare verticalmente e puntare la porta. Fisicamente non è al 100%. Quando la palla l’hanno gli altri fa fatica. Qui ha dato subito un impatto importante: 2 partite e mezzo e tre gol. Caso? Ci servono giocatori pronti. Perfetto per il mercato di gennaio, che il giorno dopo il suo arrivo è già in campo”.