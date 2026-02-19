Un altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029
Un altro rinnovo in casa Monza. Dopo quello di Ciurria oggi tocca Leonardo Colombo. Il centrocampista ha firmato fino al 30 giugno 2029, di seguito la nota ufficiale del club:
"AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Leonardo Colombo fino al 30 giugno 2029.
In biancorosso dall’estate 2018, dopo un brillante percorso nel Settore Giovanile il 5 gennaio 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club brianzolo.
La sua crescita costante lo ha portato a essere aggregato stabilmente alla Prima Squadra dalla stagione 2024-25, in cui ha fatto il suo debutto tra i grandi negli ottavi di finale di Coppa Italia sul campo del Bologna.
In questa stagione è diventato uno dei centrocampisti più utilizzati da Paolo Bianco e ha collezionato fin qui 17 presenze nel campionato di Serie B.
Un punto di riferimento per il Monza del presente e del futuro: complimenti Leonardo!"
