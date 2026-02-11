Monza, Bianco: "Il punto va benissimo, ma a noi è mancata lucidità"

Al termine di Südtirol-Monza, gara terminata in pareggio a reti inviolate allo stadio Druso, è intervenuto in conferenza stampa post match il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

Il commento sul match.

“Non siamo rimasti sorpresi dalla squadra avversaria. Conosco Castori, ha un’idea di calcio chiara e precisa. Speravamo non mantenessero lo stesso ritmo per 90’, noi siamo stati giusti a rispondere e reagire ai loro tentativi, ma non abbiamo creato tanto. Il pareggio è il risultato più giusto perché è stata una partita in equilibrio. È mancata lucidità nella gestione della palla, dovevamo essere più puliti e meno frenetici, anche se loro ti portano ad esserlo. Ci teniamo il punto, che è un punto che va benissimo".

La formazione iniziale e le sostituzioni.

“Abbiamo tanti giocatori che possono iniziare la partita dal primo minuto. Ho tolto Colombo solo per l’ammonizione e per non rischiare, Bakoune ha fatto una grandissima partita. Quelli che hanno giocato erano quelli giusti per questa partita. Poi con le sostituzioni ho provato a mettere gente di gamba per respingere i loro assalti”.

Sulle prossime gare.

"La prossima partita non è l’ultima, né è quella decisiva. Ci sono ancora tante partite da giocare”.