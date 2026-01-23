Monza-Pescara, i convocati di Bianco: out Mota e Petagna, c'è il neo arrivato Caso
Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha convocato 24 calciatori per la sfida contro il Pescara. Rispetto alla scorsa partita sono assenti Petagna e Mota Carvalho in attacco dove si vedono due giovani come Mout e Reita e soprattutto il nuovo acquisto Caso. Questo l’elenco completo:
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar,
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Ravanelli, Delli Carri, Carboni
Centrocampisti: Azzi, Hernani, Obiang, Birindelli, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Colpani, Pessina
Attaccanti: Maric, Colombo, Keita, Alvarez, Caso, Mout, Reita
