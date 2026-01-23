Monza-Pescara, i convocati di Gorgone: tre gli assenti, torna Valzania. Dagasso c'è
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Giorgio Gorgone per la sfida fra il suo Pescara e il Monza. Assenti i soliti Kraja, Tsadjout e Pellacani, oltre al neo arrivato Bettella. Presenti invece gli uomini mercato Meazzi, Dagasso e Merola, mentre rientra Valzania. Questo l’elenco completo:
Portieri: Desplanches, Saio, D’Emilio
Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Faraoni, Gravillon, Olivieri, Corazza, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara
Attaccanti: Olzer, Berardi, Di Nardo, Merola, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi
