Serie B, la Top11 della 29ª giornata: Pittarello e Di Nardo dominatori dell'area di rigore
La 29ª giornata del campionato di Serie B è andata in archivio con tante certezze, ma anche con qualche novità. Per la prima categoria ci sono da segnalare le vittorie di Venezia, Frosinone, Palermo e Catanzaro, mentre fa le sorprese il ko del Monza a Spezia. Cadono, male, invece Empoli e Sampdoria sempre più in crisi. Pescara in netta rinascita.
Di seguito la Top11 di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 3-4-1-2):
Stankovic (Venezia) 6.5 - Pomeriggio piuttosto tranquillo per il portiere serbo dei lagunari. Mette le mani sulla vittoria lagunare esaltando i suoi riflessi su una deviazione di Shingtienne in apertura. Nel finale salva su Papetti.
Corrado (Frosinone) 7.0 - Copre bene la sua fascia, trovando anche un grande gol.
Cassandro (Catanzaro) 7.0 - Aveva da farsi perdonare un errore praticamente da zero metri, ma nel momento più importante non sbaglia. Rasoiata di destro, rimonta completata e gol da tre punti.
Cagnano (Pescara) 7.0 - Una spina nel fianco della difesa biancorossa, disegna un cross al bacio sul secondo palo raccolta in maniera eccellente da Di Nardo in occasione della rete del vantaggio. In fase di non possesso copre bene non lasciando spazi agli esterni pugliesi.
Elia S. (Empoli) 7.0 - Più di una sgasata, ma la sua sfida inizia nel migliore dei modi. Il più lesto di tutti a raccogliere il traversone di Curto dopo nemmeno un minuto per il vantaggio dei toscani. Primo tempo ad alta velocità.
Busio (Venezia) 7.0 - Governatore del centrocampo lagunare detta i tempi del gioco dei veneti come un orologio svizzero. Tocca una infinità di palloni liberandosi della sfera sempre in maniera lucida e precisa mandando a vuoto il pressing avversario.
Doumbia (Venezia) 7.0 - Mette la ciliegina sulla torta sua una prestazione eccellente firmando la rete del raddoppio. Nella circostanza si avventa raccogliendo la respinta corta del portiere avversario. Il suo lavoro in mediana è straordinario mostrando una capacità di inserirsi ottimale.
Fiori (Frosinone) 7.0 - Alla prima da titolare con la maglia del Frosinone risponde presente segnando. Ancora.
Insigne (Pescara) 7.5 - E’ il capitano, l’uomo squadra, il trascinatore di questo Pescara. Dentro il campo disegna calcio e regala scampoli di calcio spettacolo. Firma con freddezza il raddoppio ma potrebbe segnare altri gol
Pittarello (Catanzaro) 8.0 - Come il numero di maglia, doppietta ed assist per l'ex attaccante del Cittadella che domina in area di rigore avversaria. Sgomita, sbraccia, si guadagna varchi ed è rapace in area di rigore. Poi da terra serve anche l'assist per il terzo gol di Cassandro.
Di Nardo (Pescara) 7.5 - Firma una doppietta da attaccante di razza, potrebbe segnare altri gol ma Cerofolini si oppone. Il suo strapotere fisico è debordante, i difensori del Bari non riescono mai a fermarlo, neanche a limitarlo.