Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez

Dopo il primo match di ieri, torna in campo la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, ma vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.

Tra questi, anche il testacoda tra Monza e Pescara, fanalino della graduatoria cadetta, che si sfideranno in terra brianzola, dove mister Bianco conferma il 3-4-1-2 e lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Hernani, Azzi; Keita, Colpani; Alvarez. All.: Bianco

PESCARA ( (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Brosco, Letizia; Oliveri, Caligara, Valzania, Dagasso, Faraoni; Olzer; Di Nardo. All.: Gorgone.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più