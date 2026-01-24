Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez
Dopo il primo match di ieri, torna in campo la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, ma vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, anche il testacoda tra Monza e Pescara, fanalino della graduatoria cadetta, che si sfideranno in terra brianzola, dove mister Bianco conferma il 3-4-1-2 e lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez.
Di seguito le formazioni ufficiali:
MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Pessina, Hernani, Azzi; Keita, Colpani; Alvarez. All.: Bianco
PESCARA ( (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Brosco, Letizia; Oliveri, Caligara, Valzania, Dagasso, Faraoni; Olzer; Di Nardo. All.: Gorgone.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più