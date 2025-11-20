Avellino, l'attacco fatica: Biancolino lancia la coppia Tutino-Patierno per risolvere la crisi del gol

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, analizza l'inizio di stagione dell'Avellino di mister Biancolino, una squadra che produce gioco (63% di possesso) ma segna poco: appena 16 gol, realizzati da 10 giocatori diversi. Il paradosso è che il miglior marcatore è il difensore Simic, autore di 3 reti nella porta avversaria e di un autogol.

L’attacco fatica. Biasci è a quota 3, mentre tra punte e esterni il rendimento è ben sotto le attese: Lescano (1 gol), Crespi (1), Tutino e Panico ancora a secco, Insigne e Russo con una marcatura a testa. Si attendono notizie da Favilli e D’Andrea, ancora ai box dopo gli interventi chirurgici.

Ora però Biancolino pensa a una soluzione nuova: due centravanti insieme. Con Tutino finalmente recuperato dopo il lungo stop, il tecnico è pronto a lanciarlo dal 1’ contro l’Empoli. Al suo fianco dovrebbe esserci Patierno, deciso a prendersi la B dopo il rientro dal virus intestinale che l’ha fermato due mesi. Il 34enne, 144 gol tra C e D (41 con l’Avellino), ha fame e vuole recuperare il tempo perduto.

Una coppia inedita, Tutino-Patierno, ma forse quella giusta per sbloccare finalmente l’attacco biancoverde.