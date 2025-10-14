TMW Radio Braglia: "Juve, che rischi a Como. Milan, Leao al posto di Pulisic"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Juve, difesa a tre o a quattro ora senza Bremer?

"La bravura di un tecnico è quella di cambiare ed adattarsi agli avversari. In questo momento la partita più difficile del trittico è la prima, quella di Como. Primo per l'avversario, che è tosto, poi per il momento che sta vivendo la Juve, dove non c'è identità. Oggi non vedo più la Juve che si fa rispettare. Deve inventarsi qualcosa ora Tudor. Il male peggiore è prendere una scoppola a Como. Se valuto le due rose, l'identità del Como è maggiore rispetto a quello della Juve. Oggi nel Como sono tutti titolari. Sarà estremamente dura per la Juve".

Milan, lo vede titolare Leao contro la Fiorentina?

"Per me gioca, è la partita giusta per fare la differenza, contro una squadra in difficoltà. Potrebbe giocare largo al posto di Pulisic. In questo momento l'americano non è al 100%. Ha bisogno di un padre dentro il campo e all'esterno. Senza fa fatica, anche perché lo vediamo, non gioca neanche nel Portogallo. Oggi con lui puoi giocare in dodici ma anche in dieci".

Italia, stasera Locatelli più di Cristante in mezzo:

"Avrei preferito Cristante, perché visto cosa fa in campionato è più in fiducia e può fare qualcosa di più".