Sequestrata la scuola calcio di Immobile. Tegola per il Sorrento: era il centro sportivo del club

Come già emerso, brutta disavventura per l'attaccante del Bologna Ciro Immobile, che ha visto mettere sotto sequestro l'impianto sportivo che ospita la Immobile Academy, inaugurata solamente lo scorso 20 marzo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nella sua versione on line, l'impianto è al centro di un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata per presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali, che coinvolge anche sei persone, tra i quali alcuni familiari dell'ex Lazio ma no il calciatore in prima persone.

Al netto di ciò che concerne Immobile, la questione cade anche sul Sorrento, ovviamente estraneo alle indagini ma utilizzatore dei terreni, che sono di fatto divenuti il centro di allenamento della prima squadra rossonera e il campo casalingo per le partite delle giovanili. Una tegola di non poco conto, considerando che la società campana gioca le gare interne allo stadio 'Viviani' di Potenza a seguito del blocco dei lavori dello stadio sorrentino, e rischia ora di trovarsi senza strutture: per il momento nessuna nota, vedremo se qualcosa emergerà successivamente.

Intanto, la squadra campana si sta preparando per il prossimo turno di campionato, la 10ª giornata, che vedrà i rossoneri impegnati tra le "mura amiche" contro un sorprendente Cosenza, tra le rivelazioni di questo avvio di annata.