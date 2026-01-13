TMW
Non solo Valoti, lo Spezia chiude anche per Romano della Roma. Arriverà in prestito
Non solo l'esperienza di Mattia Valoti, che già domani potrebbe essere in città per le visite, la firma e il primo allenamento agli ordini di Donadoni. Lo Spezia ha accelerato in queste ore anche per un altro elemento, più giovane, in mezzo al campo come Alessandro Romano della Roma. Il centrocampista classe 2006, come raccolto dalla redazione di TMW, arriverà in prestito secco nel club ligure che ha superato la concorrenza di Cagliari e Pescara.
