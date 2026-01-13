Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Non solo Valoti, lo Spezia chiude anche per Romano della Roma. Arriverà in prestito

TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:38Serie B
Tommaso Maschio
fonte Alessio Alaimo

Non solo l'esperienza di Mattia Valoti, che già domani potrebbe essere in città per le visite, la firma e il primo allenamento agli ordini di Donadoni. Lo Spezia ha accelerato in queste ore anche per un altro elemento, più giovane, in mezzo al campo come Alessandro Romano della Roma. Il centrocampista classe 2006, come raccolto dalla redazione di TMW, arriverà in prestito secco nel club ligure che ha superato la concorrenza di Cagliari e Pescara.

