Juventus, avanti col progetto 2030: dopo Yildiz e McKennie, Locatelli verso il rinnovo

Alla Continassa si guarda lontano. Il nuovo progetto della Juventus ha un orizzonte chiaro, il 2030, e la dirigenza bianconera sta iniziando a costruirlo attorno a una serie di giocatori ritenuti centrali per il futuro. Dopo i rinnovi già impostati per Kenan Yildiz e Weston McKennie, anche Manuel Locatelli è entrato ufficialmente nella lista dei punti fermi.

Il centrocampista lecchese rappresenta molto più di una semplice pedina tecnica. Per Luciano Spalletti, chiamato a guidare la rinascita bianconera, Locatelli è un riferimento nello spogliatoio e un esempio in campo. Una figura che incarna lo spirito juventino e che il tecnico considera fondamentale per dare continuità al progetto. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2028, ma l’intenzione del club è quella di prolungarlo di altre due stagioni. Un’operazione che rafforzerebbe il legame tra il giocatore e la Juventus, squadra per cui Locatelli ha sempre dichiarato di tifare. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Nel frattempo Spalletti continua a lavorare anche sul proprio futuro. Entro metà marzo è previsto un incontro con l’amministratore delegato Damien Comolli e con il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini per discutere il rinnovo del tecnico, con la società pronta a mettere sul tavolo un biennale.

Sul campo Locatelli si è guadagnato fiducia e applausi grazie alla precisione nei passaggi, alla capacità di verticalizzare e alla leadership mostrata nelle partite più delicate. Qualità che non sono passate inosservate nemmeno all’estero, dove il Barcellona avrebbe iniziato a monitorare la situazione. Proprio per questo, blindarlo diventa anche un messaggio chiaro al mercato.