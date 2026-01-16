Spezia, ecco Romano per il centrocampo. Arriva in prestito secco dalla Roma
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'AS Roma, le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Romano.
Classe 2006, svizzero, cresciuto nelle giovanili del Winterthur, squadra della sua città natale, arriva nella Capitale nel 2022 e con i giallorossi diventa uno dei protagonisti del settore giovanile, mettendo in mostra il proprio talento fino ad approdare nella formazione Primavera, squadra della quale Romano è diventato un vero e proprio punto di riferimento, con ben 56 presenze, 11 gol e 5 assist. Aggregato alla Prima Squadra fin dal ritiro estivo della scorsa estate, nelle scorse settimane è arrivato anche l'esordio da professionista e in Serie A, avvenuto nella trasferta di Lecce vinta dalla Roma per 2-0.
Talento, fisicità, grande attenzione nelle letture difensive e il fiuto per il gol: Alessandro Romano è pronto a mettersi al servizio di mister Donadoni con indosso la maglia numero 60.
Benvenuto, Alessandro!".
Congiuntamente, è stato diffuso anche il comunicato della società giallorossa: "L'AS Roma comunica il trasferimento allo Spezia a titolo temporaneo di Alessandro Romano.
Classe 2006, il centrocampista svizzero ha esordito in Prima Squadra in questa stagione il 6 gennaio 2026 nel match di campionato contro il Lecce.
In bocca al lupo, Alessandro".
