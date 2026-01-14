Padova, accordo Oughourlian-Banzato: il passaggio di proprietà arriverà nei prossimi giorni

In casa Padova si è ormai al punto di svolta sul fronte del passaggio di proprietà con l’attuale socio di maggioranza Joseph Oughourlian che dopo diverse settimane di trattative ha trovato l’accordo con l’imprenditore veneto Alessandro Banzato per il passaggio del suo pacchetto azionario.

Il numero uno di Acciaierie Venete sarà dunque il nuovo azionista di riferimento dei biancoscudati e affiancherà così il presidente Francesco Peghin, che manterrà il suo ruolo. Quest’ultimo è stato il regista dell’operazione convincendo Banzato a intervenire in prima persona al fianco dei soci di minoranza per scongiurare il passaggio di proprietà del club all’imprenditore argentino Marcelo Figoli, che aveva trovato un accordo con il patron franco-armeno che però non è mai stato ratificato, e portare avanti quell’aumento di capitale necessario a operare sul mercato in questo gennaio.

Come riferisce Trivenetogoal.it nei prossimi giorni, al massimo la prossima settimana, dovrebbero arrivare le firme sui contratti e l’annuncio della nuova compagine societaria, con l’ingresso anche di altri due soggetti nel pacchetto di minoranza, che metterà fine a otto anni di gestione Oughourlian e aprirà una nuova fase nella storia dei biancoscudati.