Dalla Francia: Oughourlian pronto a cedere il Padova. Fumata bianca entro fine anno?

Tommaso Maschio
Oggi alle 15:34Serie B
Tommaso Maschio

“Il proprietario del Lens Joseph Oughourlian è sul punto di disinvestire dal club italiano del Padova, in Serie B, di cui è azionista di maggioranza attraverso la sua J4A Holdings”. Questo è quanto scrive L’Equipe in merito al cambio di proprietà del Padova che potrebbe arrivare entro la fine del 2025 con da una parta l’imprenditore argentino Marcelo Figoli, con cui è in atto una trattativa dalla scorsa estate, e dall’altro il presidente Francesco Peghin, che assieme ad alcuni soci locali potrebbe decidere di acquistare il pacchetto di maggioranza - sfruttando il diritto di prelazione - in mano all’imprenditore francese e diventare patron dei veneti.

Secondo il quotidiano francese infatti la vendita del Padova potrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane e chiudere così un’avventura iniziata nel 2017 quando divenne azionista di minoranza e proseguita poi dal 2019 come principale azionista del club conquistando, dopo diversi tentativi andati a vuoto, la tanto attesa promozione in Serie B nella scorsa stagione.

La decisione di passare la mano sarebbe legata al fatto che il Padova non è stato redditizio come sperato e per le difficoltà di dialogo con le autorità locali in merito agli investimenti attorno allo stadio Euganeo. Si legge inoltre che anche lo sciopero dei tifosi alla fine della scorsa stagione e la mancanza di entusiasmo attorno alla squadra lo abbiano convinto a passare la mano.

