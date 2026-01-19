Padova, Oughurlian annuncia: “Oggi si chiude un ciclo. Lascio la maggioranza a Banzato”

“Questo è un giorno particolare per me, il club avrà un imprenditore locale come azionista forte che porterà il Padova a fare un passo in avanti”. L’ormai ex patron biancoscudato Joseph Oughourlian nella conferenza stampa di questo pomeriggio annuncia la cessione del suo pacchetto di maggioranza ad Alessandro Banzato ripercorrendo gli anni alla guida della società: “Mi sono ritrovato azionista di riferimento in modo casuale quando Bonetto venne a dirmi che non aveva più soldi e mi chiese un aiuto”.

“Per strada ho poi trovato Peghin che mi ha presentato Banzato – prosegue l’imprenditore franco-armeno come riporta Trivenetogoal.it - L’ho incontrato 6-7 anni fa perché volevo imparare la sua visione nel mondo del rugby e del Petrarca in particolare. Si tratta di un imprenditore che ha una grande capacità finanziaria e la giusta esperienza. Ho letto tante cose quando abbiamo cominciato a parlare con Alessandro, lì ho capito che avevo davanti un interlocutore serio e non i tanti chiacchieroni che invece avevo incontrato prima. È l’azionista giusto per questo club”.

Infine Oughourlian parla anche della trattativa avanzata con l’argentino Marcelo Figoli che poi non si è conclusa: “Con lui le trattative sono andate abbastanza lontano e avevamo la possibilità di chiuderla, ma poi non so cosa sia successo. - conclude l’ex patron – Questa però è la soluzione migliore per tutti”.