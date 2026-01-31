Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Andreoletti: "Cancellare la prestazione di Bolzano. Col Monza vedremo un Padova umile"

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 15:03Serie B
Claudia Marrone

Vigilia di gara per il Padova, che domani sarà impegnato in una sfida sulla carta proibitiva, contro il Monza. Ma c'è fiducia in ambiente biancoscudato, come ha fatto intendere mister Matteo Andreoletti nella conferenza stampa pre gara: "Vogliamo tornare a essere il Padova che tutti conosciamo - si legge sui canali ufficiali del club -, e domani sono convinto che sarà così: vedremo un Padova umile, che sa sacrificarsi, che corre e che metterà in campo tutte le caratteristiche che nell’ultima gara, soprattutto nel primo tempo, sono mancate. Affrontiamo una delle squadre che si giocherà la Serie A fino alla fine, ma la cosa più importante da fare è rimanere concentrati su noi stessi. Abbiamo dimostrato che se giochiamo al massimo possiamo dare filo da torcere a tutti".

Il discorso si sposta subito alla rosa: "Domani dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra ossatura: la volontà di questo mercato era cercare giocatori di esperienza e con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, ora sarà mio compito capire come sfruttare al meglio tutti i giocatori che abbiamo. Papu Gomez? Si, ci sarà domani, mentre Caprari non sarà convocato. Di Mariano, invece, probabilmente ci sarà: è un calciatore che credo possa ricoprire più ruoli, ha fatto l’esterno, la mezzala, la seconda punta, ci dà tante soluzioni, credo sia una risorsa importante. Baselli come possibile uscita? Sì, non sarà convocato e probabilmente non farà più parte del Padova. Gli ultimi giorni di mercato sono sempre sorprendenti, ma non credo ci saranno altri addii, staremo a vedere".

In conclusione, un pensiero sulla gara: "Fare peggio di quando fatto contro il SudTirol è difficile, dobbiamo tornare a essere gli stessi di quest’anno e mezzo, dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare e farlo dal primo minuto. Domani ci sono tante motivazioni per giocare, anche cancellare la brutta prestazione passata. Il Monza è molto forte ma dobbiamo impensierirli essendo noi stessi e andando in campo con l’atteggiamento giusto, dobbiamo essere straordinari domani ed essere ciò per cui i tifosi si riconoscono nella squadra in campo".

