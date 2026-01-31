Padova-Monza, la lista dei convocati di Andreoletti: out Bacci e Caprari
Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monza, valida per ventuduesimo turno di Serie Bkt 2025/2026, in programma alle ore 17:15:
PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
CENTROCAMPISTI: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas
ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 10 Gomez, 15 Lasagna, 11 Seghetti
Non Disponibili: Bacci, Caprari
Squalificati:
Non Convocati: Russini, Voltan, Tumiatti, Boi
