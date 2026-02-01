Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"

Il Padova subisce la terza sconfitta consecutiva lo fa cedendo nel finale al Monza per 2-1. Al termine della gara è intervenuto il tecnico Matteo Andreoletti esprimendo un misto tra la soddisfazione della prestazione e l'amarezza per aver perso la partita.

"A caldo stasera non è facile trovare gli spunti positivi, che sono tanti, perché questa è una sconfitta difficile da digerire. Quando fai prestazioni così buone, dal punto di vista della tenacia e nell’esaltare le nostre qualità, la sconfitta fa male. Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grande partita, da Padova. So che riuscirò a vedere i lati positivi di questa partita, ma ora c’è molta amarezza. Questa squadra ha un cuore straordinario e una voglia di lottare su ogni palla: questo è lo spirito con cui questa squadra si salverà" "È questo il problema, la squadra non meritava questa sconfitta, gli episodi ci hanno condizionato ma non dobbiamo appenderci a questi. Queste mazzate devono servirci a capire che quanto stiamo facendo ancora non basta, dobbiamo migliorare ma abbiamo tutte le caratteristiche per salvarci.Io credo sia normale che il Padova in Serie B perda delle partite, ciò a cui non dobbiamo abituarci sono le prestazioni negative. Il primo tempo di Südtirol è stato molto negativo ma già il secondo tempo e la prestazione di oggi, ripeto contro una squadra molto forte, sono stati buoni. La squadra oggi ha risposto benissimo, per me a livello di prestazione e voglia la migliore del campionato. Perdere oggi fa molto male. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo preso giocatori offensivi perché avevamo bisogno di aumentare la pericolosità, mentre dietro le cose stavano già andando bene. L’idea è mettere più qualità possibile.

Riguardo al gol annullato a Bortolussi ha aggiunto: "Cerco di non parlare degli arbitri ma spesso quando sei una neopromosso e giochi contro una grande squadra gli episodi vanno a tuo sfavore. Sinceramente sul rigore concesso ero molto lontano e devo ancora rivederlo. Purtroppo sul gol revocato a noi ero molto vicino"

La sostituzione del Papu?" Nelle ultime due settimane ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra, non volevo dirlo prima ma ha giocato con difficoltà e fatica. Poi pensavo di mettere Lasagna, che ha caratteristiche uniche e secondo me poteva essere utile in quella fase della partita. Ringrazio Papu. Di Maggio? non giocava titolare da tanto, ma ha fatto una prestazione positiva, da cosa è nata questa scelta? Da settimane Di Maggio va a 300 km/h. Premierò sempre chi in settimana sputa sangue, ha fatto grandi settimane senza trovare spazio e oggi ho fatto la scelta di avere una mezzala con le sue caratteristiche".