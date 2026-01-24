Padova, Andreoletti: "Non parliamo di Serie A. Col SudTirol è scontro diretto per la salvezza"

Vigilia di gara per il Padova, che sarà impegnato sul campo del SudTirol domani, in uno dei due confronti che chiuderanno la 21ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Druso' alle ore 15:00.

Come si legge sui canali ufficiali del club biancoscudato, queste le parole di mister Matteo Andreoletti alla vigilia di Südtirol-Padova: "L’aspetto positivo è che siamo al completo, c’è qualche situazione da valutare all’ultimo minuto ma partiamo tutti per Bolzano. Era importante recuperare soprattutto le energie, questa settimana ci siamo presi un giorno libero a metà settimana per cercare di arrivare al meglio alla partita di domani, quando mi aspetto una prestazione da vero Padova".

Più nel dettaglio dei singoli: "Barreca, forse avevo comunicato male io la sua situazione, ha avuto un problemino fisico ma dal punto di vista clinico era guarito prima della partita con il Mantova, ma non mi aveva dato la sensazione di essere al 100%, quindi ho scelto di mandarlo in tribuna. Il Papu ha avuto un po’ di problemi alla caviglia e non so nemmeno come abbia fatto a finire la scorsa partita, mentre Perrotta sta bene e domani sarà in campo. Domani sono tutti convocati tranne Bacci, che difficilmente si rivedrà in stagione, poi Boi e Tumiatti andranno con la Primavera. Partiamo in 25, dunque qualcuno domani finirà in tribuna".

Parlando invece della sfida: "Speriamo di mantenere il trend avuto in trasferta nella prima metà dell’anno. Contro il SudTirol è uno scontro diretto, loro hanno avuto qualche difficoltà ma ora stanno molto bene, vengono da due vittorie di fila. Noi, però, vogliamo mantenere il ruolino di marcia avuto in trasferta, ma per farlo dobbiamo fare una grande prestazione".

Conclude con un appunto sul passaggio di proprietà del club: "Non ho ancora avuto modo di parlare con Banzato, in settimana avremo un incontro con lui, con tutta la squadra. Sono stato coinvolto nel giorno del passaggio e mi ha fatto molto piacere, anche sentire Peghin emozionato per questo è stato molto bello. Credo sia importante per il presente e il futuro del Padova avere un padovano come proprietario: è giusto l’entusiasmo ma ho sentito parlare già di Serie A. Attenzione, noi dobbiamo mantenere la categoria, dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra, se poi la proprietà vorrà investire per fare dei passi ulteriori nel prossimo futuro ben venga, ma a oggi l’obiettivo è mantenere la B".