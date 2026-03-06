Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"

“Siamo gli stessi della scorsa partita, ma abbiamo alternative e non posso lamentarmi dell’ampiezza della rosa. Poi è chiaro che alla terza gara in una settimana voglia capire chi ha recuperato meglio, dovrò essere bravo a capire chi sarà nelle condizioni migliori domani, ma so che chiunque giocherà si farà trovare pronto”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti analizza così la situazione della squadra in vista della sfida interna contro l’Avellino: “Bortolussi purtroppo non ci sarà ancora, speriamo di riaverlo la prossima settimana. Il Papu sta migliorando e credo sia da escludere l’operazione. La speranza è di riaverlo in gruppo dalla prossima settimana, dipenderà molto dalle sue sensazioni. - prosegue il mister come riporta il sito biancoscudato - Abbiamo alcune assenze importanti, ma il fatto di non essere disperato è significativo, i ragazzi che sostituiranno chi non c’è so che garantiranno un’ottima prestazione e questo è un bel segnale, significa avere una rosa di qualità che dà garanzie.

Andreoletti parla poi del sistema di gioco: “In Serie B si sta segnando molto e nei turni infrasettimanali ancora di più perché quando sei stanco è più semplice commettere errori che portano a subire reti. Noi dobbiamo di volta in volta trovare l’abito migliore, sicuramente difensivamente possiamo fare meglio, ma allo stesso tempo siamo stati molto più propositivi. L’equilibrio è ciò che cerchiamo”.

L’allenatore del Padova parla poi degli avversario che hanno cambiato tecnico nominando quel Davide Ballardini che in estate ha assistito agli allenamenti del Padova essendo legato al vice di Andreoletti: “Il mister ha lavorato molti anni con il mio secondo ed era venuto a trovarlo, non certo per imparare qualcosa da me. Anzi sono io che devo imparare da un allenatore come lui e parlarci a cena è stato motivo di crescita professionale. - prosegue Andreoletti – Non credo che ci siano grandi differenze rispetto al passato visto che è arrivato da sole tre gare anche se sta cercando di rendere la squadra più quadrata. Da domani però non mi sorprenderebbe vederli giocare in modo diverso. Dobbiamo essere pronti a sistemi di gioco differenti, dobbiamo essere pronti a tutto per questo scontro diretto. Mi aspetto un Avellino intenso e aggressivo, che proverà a fare pressing alto e per questo dobbiamo andare più forti di loro. Credo che la squadra abbia gli strumenti per reggere questa partita”.