Padova, Andreoletti: "Dispiace prendere gol alla fine, ma l'Avellino ha meritato"

"Gara complicata, oggi abbiamo fatto fatica contro una squadra forte, al di là della classifica. Vittoria meritata da parte loro. Noi eravamo stati bravi a mantenere un pareggio e arrivati a un minuto e mezzo dalla fine, chiaramente dispiace. Però l'Avellino meritava il gol. Al di là della traversa che abbiamo colpito. Dispiace non aver portato nulla a casa ma è una sconfitta che ci sta.

Faccio fatica a quantificare una quota salvezza, mi fido del parere di colleghi che parlano dei 44-45 punti. Però il nostro percorso passa anche da gare come questa dove devi cercare di fare punti anche se non giochi bene. Le scelte? Caprari non era in condizione di scendere in campo. E speriamo che per Sgarbi non sia nulla di grave, ha accusato un problema al polpaccio”. Queste le dichiarazioni di Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, dopo il ko di Avellino.