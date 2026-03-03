Padova, Andreoletti: "Un punto importante per la classifica, ma dobbiamo alzare il livello tecnico"

Dopo il pareggio maturato allo stadio Euganeo contro lo Spezia di Roberto Donadoni, il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, ha espresso in sala stampa la sua analisi sulla prova dei biancoscudati. L’allenatore ha definito il punto conquistato come un “risultato utile” per la corsa alla salvezza, evidenziando comunque il rammarico per non aver sfruttato al meglio le condizioni favorevoli della partita. "Questo è un punto importante, perché ci permette di mantenere la distanza su una diretta concorrente. Dispiace per come si era messa la gara, ma dobbiamo andare avanti con questa mentalità", ha dichiarato Andreoletti.

Nel correggere l’approccio tattico e nella ricerca di una maggiore fluidità offensiva, Andreoletti ha richiamato il contributo di tutti i componenti della rosa. In particolare, si è soffermato su Gianluca Caprari, schierato titolare: "Da qui alla fine avremo bisogno di tutte le risorse. Caprari è un giocatore da cui mi aspetto molto: corre, rincorre, si butta in scivolata e si sta integrando bene nel gruppo", ha affermato il tecnico, spiegando la sostituzione per motivi di tenuta fisica.

Sul fronte degli infortuni, Andreoletti ha fornito un aggiornamento su più elementi della squadra. "Harder ha una piccola lesione e potrebbe essere fermo due o tre settimane. Bortolussi ha un problema alla schiena, ma spero di riaverlo con l’Avellino. Capelli ha avuto qualche giramento di testa ma alla fine ha giocato una buona partita." Il tecnico ha anche elogiato Faedo per la sua duttilità tattica, ricordando che "da braccetto ha giocato tanto anche prima del mio arrivo, ma da quinto sta sorprendendo positivamente."

Guardando alla prossima sfida contro l’Avellino, Andreoletti ha ribadito il concetto di crescita tecnica e mentale come chiave per raggiungere la salvezza. "Abbiamo pagato lo scotto della categoria e non possiamo più accontentarci di una difesa arcigna e della speranza nell’episodio. Dobbiamo alzare il livello", ha spiegato il tecnico, indicando come riferimento la prestazione di Modena."

Sul piano fisico e mentale, il tecnico ha insistito sull’importanza del recupero e della concentrazione continua: "Per restare in questa categoria spendiamo tanto, e recuperare energie è fondamentale. Ogni partita è una battaglia aperta e non possiamo abbassare la guardia mai."