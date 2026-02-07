Padova, Andreoletti: "Punto d'oro su un campo in cui le big hanno fatto fatica"

Queste le parole di mister Andreoletti al termine di Juve Stabia-Padova 3-3: "Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata e allenata, devastante negli episodi, trovarsi sotto 3-1 e rimontare 3-3 significa una grande prestazione di cuore e carattere. L'assetto iniziale? Siamo partiti con il 4-3-2-1, la Juve Stabia se non gli porti parità numerica in costruzione ti mette in mezzo. L'idea era poi di attaccante con il 3-4-3, volevamo togliere loro il fraseggio. Nel secondo tempo a campo aperto, la Juve Stabia poteva anche chiudere la partita.

Noi siamo stati attaccati ai momenti della gara, ci abbiamo creduto, con i cambi abbiamo alzato il livello tecnico. Siamo una neopromossa, umile, ancorata all'obiettivo della salvezza. Dobbiamo costruire la salvezza su prestazioni del genere. Abbiamo presto un punto che vale come una vittoria, un punto da Padova, che ci teniamo stretto, su un un campo dove gli squadroni del campionato hanno tutte fatto fatica".