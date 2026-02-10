Padova, Andreoletti: "Non ricordo una parata di Sorrentino. Arriveremo ai 45 punti"

Il Padova conquista la seconda vittoria del girone di ritorno superando di misura la Carrarese allo stadio "Euganeo" per 1-0. In sala stampa è intervenuto Matteo Andreoletti tecnico dei biancoscudati. Ecco la sue dichiarazioni raccolte da padovasport.tv

"Primo tempo in cui abbiamo gestito bene la palla, con una manovra fluida, ma è chiaro che in fase difensiva eravamo più in sofferenza e così poi ho deciso di equilibrare un po' di più la squadra. L'inerzia della partita, a quel punto, si è portata dalla parte della Carrarese, ma la cosa positiva è che non mi ricordo una parata di Sorrentino. Sono soddisfatto, la formazione è stata fatta in base alle sensazioni che abbiamo avuto sulle condizioni fisiche dei giocatori. Oggi Villa e Seghetti hanno fatto delle buone prestazioni. Il cambio di Seghetti? L'ho dovuto fare per una questione di equilibrio tattico. Ma mi dispiace in generale tenere fuori giocatori di qualità che stanno spingendo molto. Mi dispiace, ma in questo momento la squadra viene prima di tutto. Sono convinto, però, che non molleranno. Ed è questa la forza del nostro gruppo. Nervosismo finale? Ci tenevamo troppo a vincere questa partita. A fine partita mi si è un po' chiusa la vena, ma sono il primo a dover mantenere la calma, mi dispiace. Faedo ha rischiato nella fine, ma a noi soffrire piace (afferma sorridendo, ndr.). La salvezza? Non saprei quanti punti saranno necessari. I più esperti di me dicono che sui 45 punti sei salvo. Ma dovremo ancora soffrire molto e dare tutte le energie che abbiamo, perché vincere in Serie B è complicatissimo. Arrivare a questi famosi 45 punti non sarà facile, ma sono sicuro che questa squadra ce la farà"