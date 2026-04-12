TMW La prima vittoria di Breda uccide l'Empoli: solo +1 dai playout. Con scontro diretto alle porte

Si è da poco concluso il match giocato allo stadio 'Euganeo', dove il Padova ha battuto l'Empoli 1-0 grazie alle rete di Bortolussi. Un gol molto pesante quello dell'attaccante biancoscudato, che regala ai suoi la prima vittoria della gestione Roberto Breda. Tre punti pesanti anche per la classifica, che vede ora i veneti una zona un minimo più serena di quella che si aveva fino a poco prima del fischio di inizio del match.

Questo, però, sponda biancoscudata.

Perché sul versante Empoli la sconfitta è più che mai pesante, e trascina gli azzurri - che erano retrocessi dalla A lo scorso anno - a una sola lunghezza di distanza dalla zona playout: i punti degli uomini di Fabio Caserta sono attualmente 36, quelli della Virtus Entella, prima formazione nella griglia spareggi, 35. Poteva forse bastare questo dopo un anno tribolato? No. Proprio domenica prossima, allo stadio 'Castellani', le due compagini, Empoli ed Entella, si affronteranno in occasione della 35ª giornata del campionato di Serie B. Non serve aggiungere altro, l'importanza del match è chiara a tutti.

Come è chiaro che, in questi casi, vincere è l'unica cosa che conta.

La magra consolazione arriva solo dal fatto che, almeno per questo turno, nessun'altra compagine potrà superare l'Empoli in classifica; Reggiana e Spezia, che devono ancora giocare (o, come nel caso dei liguri terminare il match), sono a -6 dai toscani, quindi per oggi appunto tutto invariato. Ma non può certo bastare...